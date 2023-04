Duoconcert Crescendo Stadskanaal & Ter Apeler Harmonie op 13 mei

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 30 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG MEEST ZONNIG | NOG GEEN HOGE TEMPERATUREN

Af en toe zijn er vandaag wolkenvelden en er zijn ook enkele stapelwolken, maar het is toch de zon die vandaag de boventoon voert. En het is een heel rustige dag met een zwakke oostelijke wind, door een hogedrukgebied wat verder doortrekt naar Noord-Duitsland en naar Polen. De temperatuur is niet bijzonder hoog maar het maximum van 14 tot 16 graden is in de zon goed te doen.

Wel koelt het later vanavond en vannacht weer flink af, tot ongeveer 5 graden. Er komt vannacht ook wat meer bewolking en morgen is er dan ook niet zo veel zon als vandaag. In de middag en avond zou er ook een bui kunnen vallen. Maximum morgen rond 17 graden en een zwakke wind, maar later een noordwestenwind die trouwens ook wat koeler weer gaat brengen.

Zo is het dinsdag maar 11 of 12 graden, met een matige noordenwind en vrij veel wolkenvelden maar ook af en toe zon. Woensdag en donderdag is het zonnig door een oostenwind. Op woensdag is het nog fris met ’s nachts 2 tot 4 graden en overdag 12 of 13 graden, donderdag wordt het ’s middags ongeveer 16 graden.

