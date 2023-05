Andries Huisinga klaverjaskampioen v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Voor de tweede keer in successie werd Andries Huisinga vrijdagavond 28 april klaverjaskampioen van de v.v. Westerwolde.

Na in het seizoen 2016 / 2017 ook al de beste klaverjasser te zijn geweest, wist hij na een spannende finaleavond andermaal de concurrentie voor te blijven. Na deze zevende en tevens laatste klaverjasvond in competitieverband mocht hij gelet op de geldende afspraken zijn twee laagste scores van het seizoen wegstrepen en hield hij vanuit zijn beste vijf speelavonden nog 25.878 punten over. Dit komt neer op een gemiddelde van 5176 punten per avond. Zijn gemiddelde over alle zeven speelavonden was 5075 punten. Aan het eind van de avond kreeg Andries een mooi vleespakket overhandigd. Op de tweede plaats eindigde de kampioen van het seizoen 2019 / 2020, Martin Peereboom, met een mooie score van 25.594 punten. Hij was de laatste kampioen, want in de twee seizoenen daaropvolgend werd er in verband met de bij een ieder bekend zijnde reden niet gekaart. Als derde in de eindstand van dit seizoen eindigde Willie Huls met een totaal van 24.594 punten vanuit eveneens vijf speelavonden.

Winnaar van de laatste klaverjasavond van het seizoen werd Rikus Hazelhoff. Als enige deelnemer passeerde hij de grens van 5000 punten in vier keer twaalf spelletjes. Hij kaartte 5233 punten bij elkaar. Als tweede eindigde Tiny Wilts met een score van 4926 punten en Bert van Hateren werd derde met 4886 punten. Zij namen, evenals alle overige deelnemers deze avond, een mooie vleesprijs in ontvangst.

De activiteitencommissie kijkt met de nodige tevredenheid terug op het klaverjasseizoen 2022 / 2023. De belangstelling per speelavond was behoorlijk goed; er kunnen natuurlijk altijd nog meer deelnemers bij. Over het gehele seizoen gezien namen er 27 verschillende personen deel. De commissie hoopt in het volgende seizoen op dezelfde voet verder te gaan door in de maanden oktober tot en met april weer totaal zeven klaverjasavonden te organiseren.

Als afsluiting van het huidige seizoen organiseert de Activiteitencommissie op vrijdag 2 juni voor de tweede keer het “Open Vlagtwedder Klaverjaskampioenschap ”. Iedereen kan aan dit kampioenschap deelnemen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde, wel of geen inwoner van Vlagtwedde. Ook deze klaverjasavond begint om 19.30 uur. Voor het inleggeld krijgt men koffie met cake gratis en na afloop is er voor iedereen een prijs. Op voorhand aanmelden voor deze kaartavond is mogelijk bij Andries Huisinga of Harm Jan Pleiter.

Ingezonden door HJ Pleiter