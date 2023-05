Brandweer blust brand in tuinhuisje Bellingwolde

BELLINGWOLDE – De brandweer heeft vanmiddag een brand in een tuinhuisje in Bellingwolde geblust.

Brandweer Bellingwolde is rond het middaguur uitgerukt voor een brand in een tuinhuisje bij slagerij Wiebrands aan de Hoofdweg in Bellingwolde. De eigenaar heeft de brand zelf ontdekt toen hij met tuinwerkzaamheden bezig was. Buurtgenoten probeerden met gebruik van een tuinslang de brand te blussen. De brandweer, die snel ter plaatse was, heeft de klus afgemaakt.

De brand is ontstaan in een kachel die in het tuinhuisje stond. Er is niemand gewond geraakt.

Foto’s: Jan Glazenburg en Marijn Buijse