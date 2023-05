De Vrolijkheid organiseert zomerconcerten bij AZC Ter Apel

TER APEL – Deze zomer, in augustus en september, organiseert de Vrolijkheid een reeks zomerconcerten op zes verschillende asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland, waaronder Ter Apel.

De komende maanden werken families op verschillende azc’s in co-creatie met Nederlandse ontwerpers aan kostuums die tijdens de zes zomerconcerten gedragen worden door artiesten Iris Hond, Claron McFadden, Meral Polat en Wantee Teelapa. Gekleed in deze speciaal ontworpen kostuums, betreden de muzikanten het podium in de binnentuinen, pleinen en centrale binnenplaatsen van de azc’s voor een serie concerten. Deze uitwisseling van artiesten, bewoners en ontwerpers is een exclusief project voor bewoners van het azc.



Zomers zijn op het azc vaak een onrustige tijd. De crisis in Ter Apel van vorig jaar staat nog vers in ieders geheugen. In contrast met deze onrust zijn zomerdagen veelal lang en saai voor bewoners, onder andere door de schoolvakantie en zomerstop bij veel verenigingen. Juist op deze momenten zijn kunst, creatie en inspiratie essentieel. Nog nooit eerder hebben soortgelijke concerten plaatsgevonden op asielzoekerscentra in Nederland.