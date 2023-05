Kamerfractie ChristenUnie wil met Groningers in gesprek

TEN BOER – Op maandag 8 mei komt de Kamerfractie van de ChristenUnie op werkbezoek in de provincie Groningen. Tijdens dit bezoek willen de Tweede Kamerleden graag in gesprek met inwoners van het aardbevingsgebied.



Onlangs heeft het kabinet een reactie gegeven op de conclusies en aanbevelingen van de Parlementaire Enquête-commissie Aardgaswinning Groningen. Over enkele weken gaat de Tweede Kamer hierover met staatssecretaris Vijlbrief in debat. Ter voorbereiding op dit debat komt bijna de gehele Kamerfractie van de ChristenUnie naar Groningen. Mirjam Bikker, Don Ceder, Nico Drost en Stieneke van der Graaf (foto) willen graag luisteren naar de reacties van de mensen over wie het gaat. Zowel gezamenlijk als individueel bezoeken ze gedurende de dag locaties waar ze met inwoners en instanties in gesprek gaan.



Dit is overigens niet de eerste keer dat Tweede Kamerleden van de ChristenUnie vanwege de aardbevingsproblematiek naar de provincie Groningen komen. In het verleden brachten Carla Dik-Faber, Pieter Grinwis, Gert-Jan Segers en Nico Drost in dit kader ook geregeld bezoeken aan de mensen in het gebied. Stieneke van der Graaf woont in de provincie Groningen en was lid van de Parlementaire Enquête-commissie Aardgaswinning Groningen.



De Kamerfractie geeft van 16.45 uur tot 17.45 uur in het Dorpshuis Ten Boer de gelegenheid om met hen te spreken. Het adres is: Sportlaan 2, 9791LX, Ten Boer. Iedereen die in het aardbevingsgebied woont is daarbij van harte welkom.

Ingezonden