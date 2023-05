Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 1 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING NEEMT TOE | MORGEN EN OVERMORGEN KOELER

Er is vandaag af en toe nog wat zon maar er is toch meer bewolking dan gisteren en vanmiddag en vanavond is er maar weinig zon en er kan vanmiddag lokaal ook een bui vallen. Er is maar een zwakke wind en het wordt daardoor nog behoorlijk zacht met een maximum rond 18 graden.

Vannacht daalt het naar 5 graden en dan draait de wind ook naar het noorden. Daarmee kunnen enkele kleine buien van zee meekomen. Morgen wordt het ook maar 10 tot 12 graden met lokaal een buitje, maar in de loop van de middag weer meer opklaringen.

Woensdag draait de wind verder door naar het oosten en daarom wordt dat een zonnige en droge dag. Maar warm is het nog niet met ’s middags 13 graden en kans op nachtvorst aan de grond. Donderdag begint ook fris maar dan stijgt het tot ca. 17 graden. Vrijdag is natuurlijk Bevrijdingsdag. Dan zou er later een enkele bui kunnen vallen.