Molen en gemalen dagen op 13 en 14 mei

WINSCHOTEN, REGIO – Wereldwijd zullen op 13 en 14 mei molens en gemalen open zijn. Zo ook het Museum Stoomgemaal te Winschoten.



Een oud stukje techniek met een best unieke stoommachine, die dankzij heel veel vrijwilligers werk bewaard is gebleven. Momenteel staat het gemaal in de steigers, zodat men ook in de toekomst kan zien, en leren hoe men in Noord Oost Groningen de voeten droog hield.



Er zijn rondleidingen mogelijk zodat u kunt zien en horen wat er in de afgelopen jaren al is gebeurd. De ketel onderging een 40 jarige keuring, waarbij een serie klinknagels is getrokken en opnieuw terug geklonken is. Laat u informeren hoe men deze ketel keurde en wat daar voor nodig was.



Ergens in de vorige eeuw vonden Radio Zendamateurs en Molenaars elkaar tijdens deze

internationale dagen en ontstond “ Mills On The Air”. Vanuit molens en gemalen probeert men met elkaar, en met de rest van de wereld, verbindingen te maken. En dat kan tegenwoordig heel eenvoudig! Maar dan moet de moderne techniek ze niet in de steek laten.



Zendamateurs gingen wel met de tijd mee .. maar contacten leggen doen ze toch nog het meest

via de ether. Deze dagen zijn wereldwijd zendamateurs op molens en gemalen aanwezig om te laten zien wat ze doen. Maar ook hoe belangrijk ze nog steeds zijn. Want nog heel vaak worden ze ingezet omdat de moderne techniek het laat afweten. De laatste jaren is er vanuit het bedrijfsleven interesse naar Zendamateurs. Elke zendamateur heeft ( staats) examen voor radio techniek moeten afleggen. Nog moeten ze elk jaar uit leggen dat ze geen etherpiraten zijn.



De vrijwilligers van het stoomgemaal zijn aanwezig van 10.00 -16.00 uur om rondleidingen te geven. Elk half uur vindt er een rondleiding plaats. De eerste om 10.30 en de laatste om 15.30 uur.



U bent van harte welkom om langs te komen. De koffie staat klaar!

Wie zien u graag op 13 & 14 mei in het Museum Stoomgemaal te Winschoten.

De toegang is gratis.

Adres: Oostereinde 4, 9672TC Winschoten.

Info: PC1TK@VERON.nl

Website: www.stoomgemaalwinschoten.nl

Ingezonden