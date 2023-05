Volop belangstelling voor open huis KlooSterHout en KlooSterBouw

OUDE PEKELA – Het open huis van KlooSterBouw en KlooSterHout in Oude Pekela trok vorig weekend veel belangstellenden. Er kwamen een kleine honderd bezoekers naar de presentatie van het pand met beide bedrijven. “Wij wilden ons presenteren aan de omgeving en dan vooral de zakelijke markt”, vertelt eigenaar Jacco Sterenborg. “Wij geloven in samenwerking in plaats van concurrentie en krijgen daarop veel positieve respons.”

Vertegenwoordigers van diverse bedrijven maakten van de mogelijkheid gebruik om kennis te komen maken. “KlooSterBouw verhuisde twee jaar geleden van Heiligerlee naar Oude Pekela. Op dat moment werd ook KlooSterHout opgericht. Naast ons dagelijks werk moesten we ons pand ook helemaal naar wens maken. Nu vonden we de tijd rijp om ons te presenteren”, zegt Sterenborg.

Open huis

Het open huis trok zo’n honderd belangstellenden. Onder meer zakelijke relaties en familieleden van medewerkers bewonderden onder het genot van een hapje en een drankje de werkplaats en de kantoorruimtes. Ook waren de Happy Smokers uit Groningen aanwezig met een rookbarbecue, waarmee heerlijke vleesgerechten zoals pulled pork en picanha werden bereid voor de bezoekers. “De reacties van onze bezoekers waren erg positief, zowel over ons bedrijf, onze werkwijze als de ontvangst tijdens het open huis. Het was een prachtige dag”, vertelt Sterenborg.

Prefab

KlooSterBouw is een vernieuwend bouwbedrijf met een eigen, duidelijk innovatieve visie. Het relatief nieuwe zusterbedrijf KlooSterHout is een innovatieve producent van maatwerk prefab houten wanden, vloeren, daken en constructies. Het betreft dubbelwandige bouwdelen gevuld met isolatiemateriaal zoals wol, hennep of cellulose. “Wij produceren met de nieuwste technieken en systemen, zoals pointcloud-inmeten en IFC- en BIM-modellen. Hiermee bedienen wij bouwbedrijven in de regio”, vertelt Sterenborg. “Wij produceren stukswerk en willen producten maken en leveren waar iedereen achter staat. Ik geloof in samenwerking met andere bouwbedrijven omdat ik ervan overtuigd ben dat we elkaar nodig hebben in de regio.”

Medewerkers

KlooSterBouw en KlooSterHout grepen het open huis aan om potentiële nieuwe medewerkers te interesseren. “Het werven van vakkundige medewerkers wordt steeds lastiger voor bouwbedrijven. Dat stimuleert de opmars van prefab en daar anticiperen wij op”, zegt de eigenaar. “Voor beide bedrijven zijn wij overigens nog op zoek naar uitbreiding van ons team, dat momenteel twaalf mensen telt. De bouw is een prachtig vak, met volop kansen voor jongeren. Daarom bieden wij graag stage- en werkervaringsplaatsen. Belangstellenden zijn welkom om contact op te nemen.”

Ingezonden