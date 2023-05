Wethouder Engelkens in gesprek met vrijwilligers dorpshuis De Tille

OLDAMBT – In het kader van de reeks ‘Vrijwilliger van de maand’, een rubriek ter waardering en promotie van het vrijwilligerswerk in Oldambt, bezocht wethouder Gert Engelkens de vrijwilligers van dorpshuis De Tille in Westerlee. Op een zonnige maandagmiddag in april wacht het bijna voltallige bestuur, bestaand uit Piet Smit, Astrid Vos, Ben Boven, Harry Kuiper en Janneke Kloosterboer (laatstgenoemde kon helaas niet aanwezig zijn), hem op in het recent uitgebreide en gemoderniseerde gebouw aan de Hoofdweg in Westerlee.

Dorpshuis De Tille

Het gebouw was eigendom van de Protestantse gemeente Scheemda, maar is in 1991 overgedragen aan de stichting Dorpshuis Westerlee. Tot 2011 werden er kerkdiensten gehouden, daarna heeft het de invulling van dorpshuis gekregen. Al snel bleek dat veel dorpelingen het dorpshuis konden vinden, van de bridgeclub tot de toneelvereniging en van familiefeesten tot zorgpost: men maakt gretig gebruik van de faciliteiten van het gebouw. Het bestuur vertelt dat het gebouw recent uitgebreid en gemoderniseerd is. “Met behulp van subsidies hebben we dit voor elkaar gekregen. We zijn enorm trots op het resultaat”, aldus Astrid Vos, penningmeester van de stichting. Wethouder Gert Engelkens is erg nieuwsgierig en krijgt direct een uitgebreide rondleiding door het gebouw.

Toneel, bridge, soos, zorgpost, klaverjassen

Tijdens de rondleiding vertellen de bestuursleden enthousiast over de activiteiten die wekelijks plaatsvinden in het gebouw. “Elke donderdagmorgen organiseert de club ‘Veur mekoar, mit mekoar’ een koffieochtend voor alleenstaande mensen die slecht ter been zijn. De mensen worden opgehaald en thuisgebracht; sommigen met de auto, sommigen aan de arm”, zegt Piet Smit, voorzitter van De Tille. “We hebben ook net vier toneelavonden achter de rug, dat gebeurt hier”, zegt hij, ondertussen een deur openend naar een vrij grote zaal met tafels, stoelen en een groot podium. Wanneer we naar buiten kijken, wijst hij naar de Jeu de boule baan: “Die baan is net klaar, vanaf aanstaande donderdagavond kan men langskomen voor een partijtje Jeu de boule”. Naast ‘Veur mekoar, mit mekoar’ en de toneelvereniging zijn er tal van andere verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis. Denk o.a. aan een bridge- en klaverjasclub, 50+-soos, een creatieve groep dames uit Westerlee en Scheemda die wekelijks bijeenkomen om te breien, naaien en knutselen. Ook vind je er een zorgpost: bewoners van Westerlee kunnen hier hun recepten achterlaten en de medicijnen vervolgens op een ander tijdstip weer ophalen.

Planning

Wethouder Engelkens is onder de indruk van de activiteiten die plaatsvinden in het gebouw en vraagt hoe dit allemaal georganiseerd en gepland wordt. “Daarvoor hebben we Bert & Corrie Hulzebos. Dit echtpaar is heel belangrijk voor ons dorpshuis. Zij zijn zelf vrijwilliger en regelen dat er op dagen dat het dorpshuis verhuurd is dat er genoeg andere vrijwilligers aanwezig zijn. Ook zorgen zij ervoor dat er altijd genoeg eten en drinken op voorraad is. Daarnaast zijn ze aanspreekpunt voor de diverse verenigingen.”

Nieuwsbrief Dorpshuis De Tille

Op tafel ligt een mooi opgemaakte nieuwsbrief van het dorpshuis. Op de vraag of ze deze elke maand uitgeven, antwoorden ze dat dit de eerste keer is. In eerste instantie wordt het gebouw vooral verhuurd aan andere partijen en vrijwilligers, maar nu wil het bestuur van stichting Dorpshuis Westerlee zelf af en toe ook activiteiten organiseren. “Gewoon voor de gezelligheid en om nog meer reuring in Westerlee te creëren. We gaan een aantal muziekavonden organiseren en zetten de deuren open voor een ‘dorpscafé’. Om alle activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden onder de aandacht te brengen, hebben we nu een nieuwsbrief samengesteld.” De nieuwsbrief is huis-aan-huis verspreid bij de inwoners van Westerlee.

Leefbaarheid

“Voor de leefbaarheid in Westerlee is dit een mooie, centrale plek, hier ontmoet je elkaar”, zegt Engelkens. “Mooi dat jullie zo’n plek hebben, de inwoners van Westerlee zijn hier vast erg blij mee.” Uiteraard beamen de bestuursleden dit. Wel geven ze aan dat ook zij in de knel komen door de hoge energieprijs. “We verwarmen op dit moment niet alle zalen, dat is gewoon niet te doen. Gelukkig is de aanbouw wel op een duurzame manier gebeurd, dat deel is goed geïsoleerd. Het oude gedeelte echter niet. Om de energiekosten te drukken zouden we graag zonnepanelen aanschaffen, maar daar is helaas geen geld voor. Hopelijk kunnen we nieuwe subsidies aanboren en komen we hiervoor in aanmerking.”

Waarom vrijwilliger?

De laatste vraag van wethouder Engelkens is wat het zo leuk maakt om vrijwilliger te zijn. De antwoorden zijn uiteenlopend: de één komt niet uit Westerlee en is bij het bestuur gegaan om mensen te leren kennen, de ander geeft aan dat het met de paplepel is ingegoten en dat hij altijd al vrijwilliger is geweest, weer een ander vindt het fijn om op de hoogte te zijn van wat er in het dorp gebeurt en om betrokken te zijn met de mensen om je heen. Allen beamen dat het een leuke en gezellige club vrijwilligers is. “Je maakt wat met elkaar mee en dat schept een band.”

Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers zijn altijd welkom bij dorpshuis De Tille. “We zijn niet actief op zoek, omdat het nu goed loopt. Maar extra handen zijn altijd welkom.” Lijkt het je leuk om mee te helpen in dorpshuis De Tille? Kom eens lang of stuur een e-mail naar bestuur.detille@gmail.com.

