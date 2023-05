Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 2 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL BEWOLKING | LATER VEEL WARMER

Er is vandaag opnieuw een hogedrukgebied tussen Engeland en Nederland en voor de zon is dat niet zo goed nieuws want met een noord-noordwestenwind is veel bewolking gekomen en plaatselijk zal ook een klein buitje met regen gaan vallen. Niet dat het helemáál bewolkt want er zijn vooral later vanmiddag en vanavond ook wel een paar bredere opklaringen. Warm is het natuurlijk niet met een maximum rond 11 graden en windkracht 2 tot 3.

Vannacht komt dat hogedrukgebied boven Noord-Nederland te liggen. Wij hebben dan weinig wind maar nog vrij veel wolkenvelden. In de opklaringen zakt het dan tot rond 3 graden. Morgen is er een zwakke noordoostenwind. Dan zijn er mooie zonnige perioden en is er veel minder bewolking dan vandaag. Maximum morgen maar 12 of 13 graden maar door de zon veel zachter dan vandaag.

Dat gaan we donderdag goedmaken want dan wordt het 18 graden door een oost-zuidoostenwind. Helaas is dat wel weer genoeg om vrijdag op Bevrijdingsdag enkele buien mogelijk te maken. Maar de kou zal daarmee niet terugkeren want ook vrijdag is het nog 15 of 16 graden.