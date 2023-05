Dodenherdenking Pekela met aansluitend in De Kiepe een bijzondere inkijk in ‘Leven met oorlog in Pekela’

PEKELA – Rondom de herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is op 4 mei in de Wedderwegkerk in Oude Pekela (19 uur) en de Hervormde Kerk in Nieuwe Pekela (19 uur) een herdenkingsdienst. Aansluitend daarop zal de Nationale Dodenherdenking plaatsvinden. Thema van de herdenkingsdienst is ‘Leven met oorlog’. De meditatie wordt in Nieuwe Pekela verzorgd door Jetse Woltjer en in Oude Pekela door Jakob Zwinderman.



Maar er is meer: Leven met oorlog in Pekela. Het heeft diepe sporen nagelaten. Na de herdenking in Pekela nodigt Museum Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela jullie uit om in dorpshuis De Kiepe stil te staan bij de April-meistaking in Pekela. Aanvangstijd is 20:45. Daarin zal Jan-Cees ter Brugge, onderzoeker voor BNN/VARA, een korte lezing geven. Hij zegt over de staking in Pekela: ‘De actie in Pekela tegen de burgemeester die in het water gegooid is, is het meest uitzonderlijke gezagsondermijnende protest tijdens de landelijke April-meistakingen.’ Wat is hier dan precies gebeurd? Hoe heftig ging het eraan toe? En hoe kan het dat ondanks die hevigheid niemand (i.t.t. andere plaatsen) standrechtelijk door de Duitsers is geëxecuteerd? Dat laatste is pas recentelijk ontdekt!



Na de lezing wordt in De Kiepe de mini-documentaire van ‘eigen bodem’ vertoond. Deze gaat, i.t.t. de driedelige documentaire op NPO2, specifiek over het gebeuren in Pekela. Met daarin ook een eerbetoon aan de Pekelders die als gevolg van de staking geleden hebben in de kampen. Indrukwekkend!

Tijdens de avond in de Kiepe wordt tevens het boek ‘Monografie van een vergeten verzet’ onthuld en is deze aan de boekentafel verkrijgbaar. Kortom: 4 mei: De dodenherdenking en daarna in de Kiepe een bijzondere inkijk in ‘Leven met oorlog in Pekela’.