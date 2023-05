Ga mee op theatrale expeditie door Westerwolde, een route vol verrassingen

WESTERWOLDE – De kaartverkoop voor de theatrale expeditie Elkenain, Zicht op Westerwolde is in volle gang. Belangstellenden kunnen op 10 of 11 juni op reis door de prachtige gemeente. Met zicht op het verleden, het heden en de toekomst. Met Zicht op Westerwolde.



Elkenain, Zicht op Westerwolde is bepaald geen ‘statische’ voorstelling voor het publiek. Geen vaste zitplaats in een theater of alles op één locatie, maar een tocht door de gemeente, inclusief eten en drinken. De route kent veel verborgen pareltjes. Verrassingen, ook voor inwoners van Westerwolde. De theatrale expeditie is daarom geschikt voor inwoners uit gemeente zelf, maar ook voor bezoekers van daarbuiten. Voor elkenain dus. ,,Ik wil mensen open en met nieuwsgierigheid naar Westerwolde laten kijken en er net zo verrast door – en zelfs verliefd op – laten worden zoals het mij overkomen is”, zegt regisseur Ira Judkovskaja daarover. ,,Maar je moet het meemaken om te weten wat het is.”



Oudeschans

Oudeschans, een 430-jaar oude vesting, geldt daarbij als startpunt. Hier wordt de link gelegd tussen het verleden en het heden. De overeenkomst hier is de strijd tegen een ongewenste indringer. Van de 80-jarige oorlog van toen naar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland van nu. Verder is het heerlijk dwalen door de smalle straatjes, in het parkje is een muzikale bijdrage en bij het dodenbastion wordt een gedicht voorgedragen. En we maken kennis met de keuken van ver weg. Na deze gevarieerde ronde door het dorp, stapt het publiek in bussen om zo door te reizen naar Blijham.



Blijham

In Blijham worden ’taal’ en ‘zijn wie je bent’ met elkaar verbonden. De bus stopt bij zorgcentrum de Blanckenborg, dat als één van de weinige verzorgingshuizen in de regio de Roze Loper uitgereikt kreeg. Hier worden een paar indrukwekkende verhalen verteld en de bewoners van het verzorgingshuis zullen hun favoriete Groningse woorden kenbaar maken. Ook is er ruimte voor muziek, kunst en een theatrale opvoering.



Sellingen

De volgende stop is Sellingen, waar de aardappelteelt een grote rol speelt. En dat komt terug, onder andere in culinaire vorm. Hier is namelijk de tweede ‘eet-stop’. Verder een mooie wandeling door de bosrijke omgeving en een theatrale voorstelling aan de oevers van de Ruiten Aa.



Ter Apel

De laatste halte voor de terugreis naar Oudeschans is Ter Apel. Op het RSG Ter Apel, geven jeugdige inwoners van Ter Apel hun kijk op de toekomst met muziek en theater. Het fraaie gebouw – dat heel symbolisch een oud en een nieuw deel heeft – beschikt over een mooie binnentuin. Hier wordt een ‘dwaalroute’ afgelegd door het publiek en maakt publiek kennis met nog meer Westerwolders. Het slotwoord is in de vorm van een rap, aan leerlingen van het RSG.



Praktisch

De route duurt in totaal zo’n vijf uren. Busreis, eten en drinken zijn allemaal bij de ticketprijs inbegrepen. De theatrale expeditie kent verschillende starttijden, beginnend vanaf 10.00 uur ’s ochtends.



Data en aanvangstijden

zaterdag 10 juni – aanvang: 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur en 13.30 uur.

zondag 11 juni – aanvang: 10.00 uur, 11.00 uur, 12.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.groningsvuur.nl.

