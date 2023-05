KNO-arts geeft uitleg over hooikoorts: 7 feiten en fabels

EMMEN – Voor veel mensen is het één van de minder leuke periodes van het jaar: de start van het hooikoortsseizoen. Maar wat is hooikoorts eigenlijk? Welke klachten kun je krijgen? En nog belangrijker: wat kun je ertegen doen? KNO-arts Rolf Postema geeft uitleg door de belangrijkste feiten en fabels op een rij te zetten.

Hooikoorts is een allergie: FEIT!

‘Dat klopt. Hooikoorts is een allergie voor stuifmeel (ook wel pollen genoemd) van planten, grassen en bomen. Hooikoorts’ is het woord die we gebruiken voor deze allergie, maar de medische naam is allergische rinitis.’



Hooikoorts komt alleen in het voorjaar voor: FABEL!

‘Wanneer de bloeiperiode precies is, heeft met het weer te maken. Zo kan een warme winter leiden tot een eerdere start van de hooikoortsperiode. Een allergie voor boompollen kan dan zelfs in januari al klachten geven. Nu het warmer wordt, merken we dat steeds meer mensen klachten krijgen. Vaak is de piek van hooikoorts in de maanden mei en juni.’



Klachten van hooikoorts zijn vermoeidheid, lusteloosheid of huidklachten: FEIT!

‘Dit kunnen inderdaad de klachten zijn, maar het zijn niet de meest voorkomende klachten. De meest voorkomende klachten zijn niesbuien, een verstopte neus of juist een loopneus, tranende ogen, jeuk en benauwdheid.’

Hooikoorts kun je krijgen op latere leeftijd: FEIT!

‘De allergie hooikoorts kan zich op latere leeftijd openbaren. Maar meestal krijg je het tussen je tiende en dertigste. Hoe dit precies werkt weten artsen niet. Veel mensen groeien vanzelf over hooikoorts heen. Maar helaas geldt dit niet voor iedereen.’



Er is geen behandeling tegen hooikoorts: FABEL!

‘Er zijn verschillende behandelingen voor hooikoorts om de symptomen te beheersen. Voorbeelden zijn het gebruik van neusspray, oogdruppels, antihistaminica (tabletten tegen allergie) en immunotherapie. Immunotherapie is een behandeling van drie tot vijf jaar waarbij je door middel van injecties of smelttabletten minder gevoelig wordt voor stuifmeel. Het is belangrijk om in overleg met je huisarts de beste behandelingsopties te bepalen.’



Hooikorts is erfelijk: FEIT!

‘Dat klopt. De kans dat je hooikoorts krijgt is groter als je familieleden hooikoorts hebben. Dit geldt trouwens ook voor andere allergieën zoals astma of eczeem.’

Door een goede regenbui heb je minder last van hooikoorts: FEIT!

‘Een flinke regenbui zorgt ervoor dat het stuifmeel in de lucht sterk afneemt. De lucht wordt eigenlijk schoon gespoeld. En daardoor komt stuifmeel minder snel in aanraking met het slijmvlies in de ogen, neus of keel. Een douche kan ook helpen om klachten te voorkomen.’

En wist je dat een vriendelijk bedoeld bosje bloemen mensen letterlijk de lentekriebels kan geven? Neem daarom hooikoortsvriendelijke bloemen mee op bezoek in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Dit zijn bloemen zoals, tulpen, rozen, zonnebloemen, hortensia’s of pioenrozen.

