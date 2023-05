Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 3 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLAREND | MORGEN WARM MET ZON

Er is na gisteren nog redelijk veel bewolking achtergebleven maar de zon zal de bewolking voor het meeste doen oplossen: het wordt vanmiddag vrij zonnig. Warm is het nog niet met een maximumtemperatuur van 13 of 14 graden, de wind is vandaag zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten.

En omdat het vanavond vrij helder wordt kan het komende nacht nog koud worden met een minimum van 3 graden. Daarbij is er kans op vorst aan de grond op beschutte plekken en in de tuin. Overdag is het morgen meest zonnig en dan wordt het met een matige oostenwind 18 á 19 graden.

Het is morgen nog droog maar dat zal het niet lang blijven want vrijdagnacht is er vanuit het zuiden kans op een bui. En overdag wisselen opklaringen, wolkenvelden en enkele buien elkaar vrijdag af. De wind draait dan naar het zuiden, maximumtemperatuur ook vrijdag ca. 18 graden.

In het weekend is het zaterdag een graad of 20. Daarna is het zo’n 17 graden, met kans op enkele regen- of onweersbuien.