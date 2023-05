Commissaris van de Koning René Paas opent tentoonstelling: Geen Gunstbetoon, maar Wettelijk Recht!

HEILIGERLEE – Op 3 mei opende de heer R. Paas, Commissaris van de Koning in Groningen, de nieuwe tentoonstelling in het Klokkengieterijmuseum in Heiligerlee, door aan de hand van museumbeiaardier Hermie Ubbink de eerste noten van een lied van Ede Staal te spelen op het grote carillon. Heel toepasselijk: de tentoonstelling is gewijd aan Pieter de Boer, initiatiefnemer en drijvende kracht van dit carillon en onvermoeibaar strijder voor de rechten van de mobilisatieslachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Gedreven, vasthoudend, irritant, rancuneus: de tentoonstelling maakt de balans op van de positieve en negatieve eigenschappen van deze markante Fries.

Pieter de Boer (1895 – 1988) was een van de 45.000 miliciens die door de erbarmelijke legeringsomstandigheden tijdens de mobilisatie van 1914 – 1918 invalide waren geworden en door de overheid aan hun lot waren overgelaten. Hij heeft zich zijn leven lang ingezet voor hun belangen en die van latere dienstplichtigen. Dat heeft geresulteerd, naast betere regelingen voor veteranen en hun nabestaanden, ook in een monument: het grote carillon dat na vele omzwervingen staat in de tuin van het Klokkengieterijmuseum.



Mensen als Pieter zijn onmisbaar is voor de strijd tegen een lakse of onverschillige overheid en er is vandaag de dag nog genoeg voor ze te doen.

Ingezonden door Joost van Linge