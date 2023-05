VLAGTWEDDE – FC Groningen On Tour op bezoek bij VV Westerwolde



Vandaag bracht FC Groningen On Tour een bezoek bij de plaatselijke trots van Vlagtwedde de “vv Westerwolde”. Samen hebben de beide clubs zich ingezet voor een onvergetelijke dag vol voetbal en plezier voor de jongste voetballers uit de regio,

De deelnemers kregen onder leiding van gedreven en professionele trainers van FC Groningen een dag lang training volgens de FC Groningen methodes, waarbij de voetbaltechnische en breed motorische vaardigheden centraal stonden, want trainen met FC Groningen betekent beter willen worden.

Het plezier en de inzet straalde duidelijk af van de voetballers.



Tijdens FC Groningen On Tour werd door de zestig deelnemers fanatiek gestreden om een golden ticket voor het NK Shoot-out te winnen.

De Shoot Out is een spectaculair alternatief voor de penalty waarbij een flinke dosis slimheid, techniek en wendbaarheid van de voetballer wordt gevraagd.

De spelers vertrekken op 20 meter van de goal en proberen binnen 10 seconden te scoren, voor de keeper is het de ultieme uitdaging om te domineren in het één tegen één duel.

De finale wordt gespeeld op 25 juni in het stadion van Excelsior.