DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Niederlangen

Iets voor half acht vanmorgen is op de A31 ter hoogte van Niederlangen een auto in brand geraakt. De bestuurder wist de auto veilig op de vluchtstrook tot stilstand te brengen en te verlaten. Meteen daarna stond de Mercedes volledig in brand. De schade wordt op 40.000 euro geschat. De wagen is afgesleept. De weg is in de rijrichting Emden vanwege de hevige rookontwikkeling afgesloten geweest. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een technisch mankement.

Bunde

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn van een VW personenauto die geparkeerd stond aan de Boenster Straße de beide kentekenplaten gestolen. De politie verzoekt getuigen het politiebureau van Weener te bellen.

Dörpen

Tussen vrijdagmiddag vijf uur en dinsdagochtend negen uur is aan de Hauptstraße in Dörpen een poging gedaan een eierautomaat open te breken. Er is niets gestolen, maar wel voor 500 euro schade aangericht.

Meppen

Dinsdag is tussen 15.00 en 16.15 uur op een parkeerplaats tegenover een woning aan de Hermann-Brandi-Straße in Meppen een witte VW aangereden. De veroorzaker is onbekend.

Lathen

Tussen 20 en 27 april zijn aan de Ströhnweg in Lathen vier appelboompjes gestolen. De boompjes waren daar kort daarvoor door de gemeente Lathen geplant.

Hilkenbrook

Rond kwart over vier vannacht is bij een filiaal van de Volksbank aan de Hauptstraße in Hilkenbrook een geldautomaat opgeblazen. Hierbij is veel schade aangericht. De daders zijn er in onbekende richting vandoor gegaan. Of er buit is gemaakt is niet bekend.