Nestor Tempus Fugit viert negentigste verjaardag

STADSKANAAL – Gisteren, 3 mei, vierde de nestor van Tempus Fugit zijn 90ste verjaardag.

Tempus Fugit brengt het publiek in aanraking met veelal ‘vergeten’ populaire Nederlandse liederen waar onze cultuur zo verrijkt mee is en die lange tijd afgesloten van de buitenwereld in kelders en archieven lagen opgesloten. Basis voor Tempus Fugit vormen de gezamenlijke nostalgische potpourri’s, aangevuld met solo’s, dan wel duetten, dan wel groepsliederen.

Tempus Fugit werkt op basis van een jaarlijkse projectformule en heeft een eigen ‘database’ in ontwikkeling met partituren, liederen en teksten. Vanaf de start is gekozen voor een kwalitatieve muzikale begeleiding met volkse amateurzangers.

De Nestor van de groep is op 3 mei 2023 maar liefst 90 jaar geworden. Dat is een bijzonder moment. Al die jaren heeft men kunnen genieten van zijn prachtige stem en zijn eindeloze energie. Maar naast het zingen is hij ook nog eens een fantastische warme bakker en maakt hij jaarlijks unieke oliebollen. Ook zijn glühwein is onovertroffen en dat heeft menig zanger door de koude winterconcerten geholpen. Door zijn positieve houding is hij een voorbeeld voor de hele groep. En dat is bijzonder waardevol.

Zijn naam? Jaap Blokker! Op de foto staat hij op de achterste rij, derde van rechts.

Ingezonden