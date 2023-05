Oldambt analyseert afval uit grijze containers

OLDAMBT – Afval scheiden is belangrijk, want dan kunnen materialen voor een groot deel opnieuw gebruikt worden. Zo zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig. De gemeente Oldambt analyseert daarom elk jaar het afval uit de grijze containers.



Lagere afvalstoffenheffing

Het blijkt best goed te gaan met de afvalscheiding in Oldambt. Maar, het kan altijd beter. Uit de sorteeranalyse van de gemeente bleek dat ongeveer 25% van het afval in de grijze bak ‘echt’ restafval was. De overige 75% van het afval hoorde eigenlijk ergens anders thuis. Zo zat er bijvoorbeeld 12% GFT, 20% PMD, 6% glas, 10% textiel en 3% elektrische apparaten in de grijze bak. GFT kan eenvoudig in de groene containers, glas in de glasbak enzovoort. Minder vaak de grijze container aanbieden of afval in de ondergrondse restafvalcontainer gooien scheelt in de portemonnee, in Oldambt hoeven inwoners namelijk alleen voor het legen van een grijze container te betalen. Goed afval sorteren zorgt dus voor een lagere afvalstoffenheffing.





Hulp bij het sorteren

Jurrie Nieboer, wethouder afval, vertelt: “We doen als gemeente ons best om inwoners te helpen met het sorteren van afval. Met de afvalwijzer, informatie op onze website en in de afvalapp geven we informatie over de verschillende afvalstromen en waar je het mag weggooien. We hebben ook een afvalcoach, Dirk. Hij helpt inwoners (on)gevraagd met al hun afvalvragen. En op social media besteden we ook aandacht aan afvalscheiding. Zo hebben we al twee keer een afvalquiz gedaan om inwoners aan het denken te zetten hierover.”

