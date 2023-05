Ommelander Ziekenhuis organiseert op 9 mei informatiemarkt over beroertes

SCHEEMDA – Op dinsdag 9 mei organiseert het Ommelander Ziekenhuis Groningen een informatiemarkt met het thema: ‘Een beroerte – het kan iedereen overkomen’. Jaarlijks is het op iedere tweede dinsdag van mei ‘De dag van de Beroerte’. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor het herkennen van een beroerte (CVA) en wat u moet doen wanneer u of iemand in uw omgeving plotseling één van de verschijnselen van een beroerte heeft.

Informatiemarkt

Een beroerte kan een leven drastisch veranderen. Het voorkomen en tijdig herkennen van een beroerte kan vele levens redden. Tijdens de informatiemarkt geven zorgverleners van het Ommelander Ziekenhuis samen met de Hersenstichting, revalidatiecentrum Old Wolde en Stichting Hersenz patiënten en bezoekers voorlichting over het herkennen ván en het leven ná een beroerte (CVA). Tijdens de informatiemarkt kunnen bezoekers verschillende metingen laten doen. Het doel van de informatiemarkt is om meer aandacht te vragen voor het herkennen van een beroerte en de gevolgen die een beroerte heeft. Geïnteresseerden zijn tussen 14.00 en 17.00 uur welkom in de centrale hal van het ziekenhuis.

Over het Ommelander Ziekenhuis

Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1300 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, in de regio Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij.