Open dag bij Visbeleving en forelvijvers Oetz Valthermond

VALTHERMOND – Op 27 mei organiseert Visbeleving en forelvijvers Oetz in Valthermond een open dag.

Visbeleving & Forelvijvers “OETZ” is gelegen op een rustige bosrijke locatie aan het zuiderdiep 465A in Valthermond. Het is een sport & recreatie complex waar je kunt vissen in verschillende visvijvers. In vijver 1 zwemt Regenboogforel, vijver 3 heeft Zalmforellen en in de zomer Afrikaanse meervallen. Beide vijvers zijn Put & Take wat inhoud dat de vis na het vangen niet terug gezet hoeft te worden (Put & Take).

Vijver 2 is een wildvijver waar gevist kan worden op Steur, Karper, Zeelt & Meerval. De vis die in deze vijver gevangen wordt moet terug gezet worden ( Catch & Release). De vierde vijver is een speciale vijver welke geschikt is voor diverse vissoorten, in de zomer zetten ze hier o.a. paling in uit.

Op 27 mei wordt er van 9.30 tot 16.00 uur een open dag georganiseerd. Er zijn rondleidingen en diverse demonstraties over o.a. vliegvissen, forelvissen, steurvissen en ultra light fishing. Verder is Miranda er met haar pottenbakkerij, wordt er vis gerookt en geproefd. De toegang is gratis.

Ingezonden