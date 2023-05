Staait ’n Bisschop veur Stad: nog nooit was een geschiedenisles zo leuk

STADSKANAAL – Theatergroep WAARK komt met de voorstelling! Staait ‘n Bisschop veur Stad naar Theater Geert Teis.



Ja ja, we weten het nu wel: 350 jaar geleden weerstond Stad de aanvallen van Bommen Berend. Ook nu nog heel erg relevant als je kijkt naar de toestand in de wereld enzo, maar dat het onder onze huid kruipt, deze bevrijding van een krullebol uit Duitsland, nee, want het is gewoon ont-zet-tend lang geleden. Maar…. Nu is er Staait ‘n Bisschop veur Stad. Geschiedenis op de planken, alsof je naar een stripverhaal kijkt!

Theatergroep WAARK pakt groot uit met deze voorstelling! Staait ‘n Bisschop veur Stad is een muzikale theatervoorstelling in het Gronings met grote verhalen van bekende en onbekende mensen tijdens het beleg van Groningen door Bommen Berend. Een luchtige en muzikale voorstelling vol liefde, intriges, spanning en humor in een historisch decor.

Terwijl Helpman wordt platgebrand, het Westerkwartier wordt geplunderd en bij Oosterhoogebrug en Aduarderzijl wordt gevochten, gaat het leven in Stad zo goed en zo kwaad als het kan door. De ‘gewone mensen’ van Stad en Ommeland krijgen in Staait n Bisschop veur Stad eindelijk een stem.

Het verhaal draait om boer Boele en boerin Grytha uit het toenmalig dorp Helpman. Boele heeft hun kapitaal begraven onder de appelboom in de tuin. Hij vlucht met zijn vrouw naar Stad en denkt dat het geld veilig is, totdat de bisschop van Munster zijn legerkamp opslaat in Helpman. Dan slaat de paniek toe en besluit Boele zijn geld op te halen… Naast boer Boele en boerin Grytha uit Helpman spelen Wijnant, een katholieke soldaat uit de Stad en zijn geheime protestantse liefde, Wypie een belangrijke rol. De levens van de vier raken steeds meer met elkaar verweven.

Laat het verder maar over aan regisseur en schrijver Just Vink over om hier met een groep goede amateuracteurs en een stripachtige enscenering, een wervelende show van te maken. De vertaling naar het Gronings is van Ben Smit.

Op donderdag 11 mei is het stuk te zien in Theater Geert Teis.

Foto’s: Theatergroep WAARK