Stille tocht en kransleggingen aan de Venne en het Zuiderveen Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 4 mei, 08.00 uur door John Havinga

WARM EN ZONNIG | KOMENDE DAGEN WISSELVALLIG

Het wordt een warme zonnige dag met middagtemperaturen die zullen uitkomen op 17 à 18 graden. De wind is daarbij matig uit het oosten. Het blijft droog, ook vanavond en vannacht. Het kwik zakt tot 10 graden.

Morgen krijgen we te maken met buien en het wordt wisselend bewolkt, maar de zon komt ook geregeld tevoorschijn. De eerste buienlijn passeert rond 8-9 uur in de ochtend en dan is het een tijdje zonnig, maar in de middag komen er opnieuw buien en dat kunnen stevige exemplaren worden, met kans op aardig wat regen in korte tijd en onweer. De maximumtemperatuur ligt rond 17 à 18 graden.

De komende dagen verlopen wisselvallig en overdag wisselen opklaringen, wolkenvelden en enkele buien elkaar af. Het wordt zaterdag 17 graden, met een zwakke tot matige oostenwind. Op zondag zijn er meer buien en ook kans op onweer.