Technische recherche doet onderzoek in Scheepvaartstraat Oude Pekela (Update)

OUDE PEKELA – De technische recherche was vanmorgen bezig met een onderzoek in de Scheepvaartstraat in Oude Pekela.

Vanmorgen was de technische recherche in de Scheepvaartstraat in Oude Pekela. Wat daar precies is gebeurd is niet bekend. De weg is met linten afgezet.

In een van de ramen van een woningblok is een gat te zien. Mogelijk is er geschoten.

Update 1

Er is vastgesteld dat er is geschoten met een vuurwapen. Onder meer de recherche en specialisten van Forensisch Opsporing zijn donderdagochtend in en rondom de woningen aanwezig voor onderzoek. Er wordt ook buurtonderzoek verricht.

Update 2

Volgens getuigen zijn er twee woningen beschoten. Bewoners hoorden rond middernacht knallen en dachten aan vuurwerk. Vanmorgen ontdekten ze de kogelgaten in hun ruit en gevel. Ook is er rond middernacht een donkere auto gezien die met hoge snelheid door de straat reed.

De politie komt graag in contact met mensen die deze auto ook hebben gezien en er mogelijk beelden (bijvoorbeeld van een deurbel- of beveiligingscamera) van hebben. Als u andere informatie heeft die waardevol kan zijn in dit onderzoek, vragen ze u contact te zoeken door te bellen naar 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen, aan dit tipformulier kunt u ook beeldmateriaal toevoegen.

Foto’s: Teunis Streunding en Marijn Buijse