Verlenging veiligheidsrisicogebied en publiek cameratoezicht Ter Apelervenen mei 2023

TER APEL – Rond het aanmeldcentrum blijft het cameratoezicht gehandhaafd. Het gebied gelegen tussen de rotonde Ter Apelervenen/Nulweg en de westelijke rotonde Ter Apelervenen/A.G. Wildervanckweg en de westelijke gemeentegrens, is aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

In het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel en in het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is met regelmaat sprake van een bovengemiddelde instroom en een stagnerende uitstroom van asielzoekers, waardoor het aantal asielzoekers dat maximaal op het terrein mag verblijven wordt overschreden. De recente hoge instroom en de wisselende groepen personen van verschillende herkomst, onder asielzoekers hebben geleid tot irritaties en spanningen richting het COA en de IND en tussen asielzoekers onderling en hebben al meerdere malen geleid tot conflicten, confrontaties, fikse vechtpartijen met steekwapens en gewonden en aanhoudingen. Door de aanwezigheid van wapens werd de openbare orde verstoord en bestaat er ernstige vrees voor het ontstaan daarvan op het terrein aan de Ter Apelervenen en aan de voorzijde van het aanmeldcentrum in Ter Apel

Sinds de invoering van het veiligheidsrisicogebied in augustus 2022 zijn er meerdere keren wapens in beslag genomen. De politie heeft de mogelijkheid om personen die zich in het gebied ophouden onder voorwaarde preventief te fouilleren. De sfeer binnen en buiten het terrein en in het dorp is grimmig en gespannen; geregeld vinden er incidenten binnen en buiten het terrein plaats. Er is regelmatig inzet van de politie of medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente nodig; dan wel ingrijpen door andere organisaties. Bij de staatssecretaris is aangedrongen op een betere spreiding van overlastgevers en dit structureel te doen. Op basis van de instroomprognose er sprake is van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde die noopt tot ingrijpen.

Er is in het belang van de handhaving van de openbare orde besloten het veiligheidsrisicogebied en het publiek cameratoezicht Ter Apelervenen te verlengen. Dit besluit trad op 1 mei 2023 in werking en is geldig tot 1 september 2023. Het cameratoezicht en het veiligheidsrisicogebied moeten bijdragen aan het verhogen van de veiligheid van gebruikers van het gebied en van medewerkers met een publieke functie die er werkzaam zijn.

De camera’s zijn 7 dagen in de week en 24 uur per dag in gebruik. Camerabeelden die zijn opgenomen worden bekeken en gebruikt als er calamiteiten of incidenten hebben plaatsgevonden. De camerabeelden kunnen tussen 12:00 uur en 24:00 uur live uitgekeken kunnen worden; bij calamiteiten of incidenten op andere tijdstippen. De opgenomen beelden worden ten hoogste 28 dagen bewaard.

Bron: Gemeente Westerwolde