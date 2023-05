Verslag van Jan Bossen van het ommetje bij de Heemtuin

MUNTENDAM – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door de Heemtuin. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 3 mei heeft WandelenWerkt opnieuw gekozen voor de Heemtuin in Muntendam. Hier worden de wandelaars altijd met veel enthousiasme ontvangen en voelen zich altijd erg welkom. En om8.45 uur stond dan ook weer de koffie met wat lekkers erbij te wachten, en konden de wandelaars die zich hiervoor hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches. En ook deze keer weer de drie bekende afstanden.

De eerste groep, voor de 10 km vertrok om 9.15 uur. De wandeling ging door het gedeelte dat begrenst wordt door Muntendam, Veendam, de Lange Leegte en Tripscompagnie. Dit gedeelte bevat verschillende soorten landschap, van aangelegde natuur tot landbouwgrond. En hoewel we dit stuk al diverse keren als uitgangspunt hebben gebruikt, zijn we toch weer op een paar plekken geweest die we nog niet eerder bezocht hadden. We kwamen o.a. over de golfbaan van Golfclub De Compagnie in Veendam. Deze baan werd in 1989 op Sportpark De Lange Leegte aangelegd op 40 ha grond, en had toen 9 holes. De tweede 9 holes werden op 45 ha aangelegd en in 2006 geopend. Er zijn veel waterpartijen aangelegd, en met het uitgegraven zand werd een mooi glooiend landschap gemaakt. En sinds oktober 2006 de 5 holes par-3 baan uitgebreid naar 9 holes. Tijdens de doorsteek van de golfbaan bleek dat het erg belangrijk is de juiste weg te bewandelen. Bij iedere zijweg wordt je er uitdrukkelijk op gewezen dat het niet is toegestaan van de rechte weg te geraken. Althans voor onbevoegden.

Terug op het terrein van de Heemtuin ging het al snel weer richting het restaurant waar de soep met broodjes zoals gebruikelijk weer stonden te wachten.

Jan Bossen