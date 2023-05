Inschrijving voor Onstwedder Omloop is geopend

ONSTWEDDE – Op maandag 3 juli 2023 vindt de Onstwedder Omloop plaats.

Dit is een prestatie loop over een parcours van 2,5 km in en rondom Onstwedde. Deze loop is toegankelijk voor de beginnende én de gevorderde loper. Als loper kunt u kiezen uit 4 afstanden, namelijk 2,5 – 5 – 7,5 en 10 k

Voorinschrijving wordt op prijs gesteld en is mogelijk t/m 28 juni via inschrijven.nl

Ophalen van de startnummers én na-inschrijving kan op 3 juli van 18:00 – 19:00 uur in de kantine van MFA De Bast, Boslaan 18 Onstwedde. Voor de eerste 3 heren en vrouwen op de afstanden 5 en 10 km zijn er prijzen. De Handelsvereniging heeft voor de eerste 3 heren en vrouwen op de 10 km én woonachtig in Onstwedde een extra prijs beschikbaar gesteld.

De organisatie is heel blij met de bijdrage van sponsoren uit Onstwedde én omgeving waardoor dit jaar de tijdsregistratie digitaal zal worden vastgelegd. Ook voor de basisschool jeugd is er een mogelijkheid om kennis te maken met (hard-)lopen. Hiervoor organiseert de Handelsvereniging Onstwedde de Kidsrun. Deelname is op eigen risico.

