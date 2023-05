Kanovereniging Stadskanaal en Omstreken organiseert “Kan-varen” cursus

STADSKANAAL – Op vrijdag 12 mei a.s. start kanovereniging Stadskanaal en Omstreken met de beginnerscursus “Kan-varen”.

Lijkt het je leuk om de basiskennis en de -technieken van het kanoën te leren? Dat kan bij de Kanovereniging Stadskanaal en Omstreken! De KVSO biedt een leuke beginnerscursus aan in het voorjaar van 2023. De cursus bevat 6 gevarieerde lessen, waarin je o.a. leert in- en uitstappen, verschillende

peddeltechnieken toepassen én kanopoloën! Tevens krijg je inzicht in verschillende typen boten, kleding en materialen.



Je gaat varen op de Pageplas, het A.G. Wildervanckkanaal en ter afsluiting op de Ruiten Aa!

De cursus is zowel voor degene die nog nooit in de kano heeft gezeten als voor mensen die al ervaren zijn maar meer van de kanosport willen weten.



De cursus vindt plaats op de volgende vrijdagen om 19:00 uur:

• Vrijdag 12 mei

• Vrijdag 19 mei (1e les gemist? Instromen is geen enkel probleem)

• Vrijdag 26 mei

• Vrijdag 2 juni

• Vrijdag 9 juni (Ruiten Aa tocht)

• Vrijdag 16 juni

Ga voor het aanmeldformulier naar www.kvso.nl en klik op cursus.

Wegens veiligheid is de minimale leeftijd voor deelname 10 jaar en een zwemdiploma verplicht. Kanovereniging Stadskanaal en Omstreken, Hoveniersweg 5 in Stadskanaal.

Ingezonden door Mariëlle Visser, Bestuurslid van de Kanovereniging Stadskanaal en Omstreken (KVSO)