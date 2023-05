DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Vandaag vond in het stadion van Meppen de voetbalwedstrijd SV Meppen tegen Rot-Weiss Essen plaats. Er waren 10.220 supporters, waarvan zo’n 1.275 van Essen. Het concept van het scheiden van fans was ook bij deze wedstrijd succesvol. Zo werden de Essen-fans per bus van het treinstation naar het stadion gebracht. Ongeveer 150 fans uit Essen maakten op weg naar het stadion een tussenstop in Lingen en kwamen daar in een restaurant in de stemming voor de wedstrijd. Dit werd begeleid door de politie en verliep probleemloos. Tijdens de wedstrijd bleef het sfeervol en rustig. Naast enkele tientallen agenten van het politiekorps Emsland / Grafschaft Bentheim, enkele honderden agenten uit de regio, agenten van de Bundespolizei en diensthondengeleiders waren ook twee teams aanwezig aanwezig die zorgden voor de communicatieve verbinding tussen de fans en de politie. Na de wedstrijd werden de fans uit Essen met bussen naar het treinstation vervoerd, om van daaruit met de trein aan hun reis terug naar huis te beginnen.

In de nacht van donderdag op vrijdag is aan de Esterfelder Stiege in Meppen bij een slijterij ingebroken. Er werden meerdere flessen whisky en contant geld gestolen. Over de hoogte van de schade is niets bekend.