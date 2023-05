Wandeling door het vernieuwde kabouterbos

SELLINGEN – Het is nu nog leuker om het kabouterpad in Sellingen te lopen. Er zijn de laatste tijd namelijk veel nieuwe kabouters in het bos komen wonen. Daarom is er nu veel meer te zien en te doen langs het pad. De inwoners van het kabouterbos zijn druk bezig met hun nieuwe huizen, in de tuin, spelen met hun dierenvriendjes en met de was.

Staatsbosbeheer heeft tot en met zondag 7 mei, in samenwerking met Kopje Genieten, een speciaal arrangement samengesteld, met een kaboutertas en na afloop ranja en pannenkoekjes.

De route wordt met egelbordjes aangegeven. Aan het eind van de route kom je in het park genaamd: Egelnest, waar de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven.

Start van de route is bij Kopje Genieten, Dennenweg 1a in Sellingen, open op woensdag t/m zondag tussen 10.00 en 17.00 uur.

Foto’s: Johannes Velthuis