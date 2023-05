NIEUW BUINEN -Wie springt met Henk Lunsing in de Amsterdamse grachten voor de City Swim?



Spring op zondag 3 september met Henk Lunsing de Amsterdamse grachten in voor ALS!

Dat is de oproep van Henk. Samen met “Team Henk” 2,1 km zwemmend door de Amsterdamse grachten zoveel mogelijk geld ophalen om de dodelijke ziekte ALS de wereld uit te helpen.

Henk zelf zal door de zwemmers op een grote autoband worden meegetrokken.



Henk Lunsing uit Nieuw Buinen heeft zelf PLS, daarover kwam hij zaterdagmorgen, samen met zijn vrouw, naar de studio van radio Westerwolde om bij Geert Smit in het programma “Brunchroom” te vertellen over die aandoening.

Henk heeft die aandoening nu ruim 12 jaar maar zit niet bij de pakken neer en doet erg veel om zelf zo fit mogelijk te blijven en om geld voor de ALS Stichting in te zamelen.

In het verleden reed Henk meerdere keren met een team de Tour du ALS. Zij beklimmen dan de Mont Ventoux, een erg zware bergetappe.

Henk heeft daarbij van zijn vrouw, kinderen en zijn Team erg veel steun.

Hij kan nu niet meer zelfstandig deze rit doen maar doet dat samen met iemand anders op een speciale duofiets.

Zoon Marijn is nog steeds de jongste deelnemer die deze zware rit heeft volbracht, het was de rit in 2016, hij was in toen 10 jaar.

In 2022 zwom Marijn samen met vrienden ook mee in de Amsterdam City Swim.



Henk kan nog wel hulp gebruiken in het water, meehelpen kan in het team van Henk. aanmelden kan via een PB op zijn Facebookpagina (https://www.facebook.com/henk25166) of stuur een berichtje naar redactie@westerwoldeactueel.nl, dan brengen wij u met Henk in contact.

Als u financieel wil helpen kan dat via: https://www.amsterdamcityswim.nl/teams/team-henk



Laterale sclerose of primaire laterale sclerose (PLS) is een aandoening van het ruggenmerg die leidt tot stijfheid en spasticiteit van de benen en – minder vaak – van de armen.

Soms doen zich ook spraak- en slikstoornissen voor. Dit komt door een verharding (sclerose) van het weefsel dat zich aan de zijkanten (lateraal) van het ruggenmerg bevindt.

De verschijnselen doen zich meestal voor na het dertigste levensjaar.

‘Primaire’ geeft aan dat de ziekte voor het eerst in een familie voorkomt en niet erfelijk is.

De ziekte bekort de levensduur niet.



Foto’s: Geert Smit en Team Henk