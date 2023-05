6.000 Badeendjes zwemmen voor het goede doel in Veendam

VEENDAM – Zaterdagmiddag zwommen 6.000 badeendjes door het Oosterdiep in Veendam. Ze deden mee aan de Veendammer badeendjesrace.

De brandweer spoot water om de grote gele groep een handje te helpen. Zo hadden de eendjes ongeveer 20 minuten nodig om van brug tot brug te dobberen. Het badeendje dat als eerste binnen kwam, won de hoofdprijs. De volgende badeendjes stonden voor de daarop volgende prijzen.

Het totale prijzengeld bedroeg ruim € 4.000,- De Hoofdprijs was een 55 inch LG 4K LED televisie ter waarde van € 529,-. De andere prijzen waren onder meer een verwenarrangement, inclusief overnachting in Bad Nieuweschans, een ballonvaart voor twee personen en een Weber barbecue. De winnende lotnummers voor de eerste 10 prijzen werden direct bekend gemaakt. De andere prijzen werden later op de website van de Lionsclub in Veendam vermeld.

Zo´n driekwart van de eendjes was voor 2,50 euro per stuk, door leden van de Lionsclub Veendam voor het goede doel verkocht. De opbrengst is voor zwem- en poloclub Bubble in Veendam. Hun clubhuis in Veendam brandde begin 2022 af.

Info en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie