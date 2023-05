Feestje bij het Roswinkeler muziekfestijn

ROSWINKEL – Stichting Volks Vermaak Roswinkel organiseerde gisteravond in de feesttent aan de Boetseweg het Roswinkeler muziekfestijn.

Stichting Volks Vermaak Roswinkel zorgt/zorgde dit weekend voor veel vermaak in Roswinkel. Vrijdag barstte het feest los met De foute Party met DJ’s van Q-Music. Gisteravond was in de feesttent het Roswinkeler muziekfestijn. Er waren optredens van De Euros, John de Bever, Frans Duijts en Wolter Kroes. Van 20.00 tot 1.00 uur in de feesttent.

Vandaag is er van 10.00 tot 17.00 uur Meimarkt in Roswinkel, met live rock & roll muziek, braderie, kinderattracties, classic cars en oldtimer trekkers.

Foto’s van het muziekfestijn van Gerda Boeijing