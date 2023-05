Jakob Pronk sluit met zege NK dammen categorie A af

WINSCHOTEN – Jakob Pronk uit Winschoten sloot, zaterdag 6 mei, zijn deelname aan de finale NK dammen categorie A af met een verrassende zege tegen titelkandidaat Gerbrand Hessing uit Westerhaar. Deze titelstrijd begon maandag 1 mei in het, eigen clubgebouw van Damclub “Witte van Moort” uit Westerhaar. De 10 deelnemers werkten daarbij vervolgens een zogenaamd rondtoernooi af onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”. Een rondtoernooi betekent dat alle deelnemers elkaar één keer treffen. Alle dagen stond 1 ronde op de planning met op dinsdag, woensdag en donderdag 2 ronden. Gelijktijdig vond, in dezelfde locatie, voor de 36e keer de NK junioren plaats. Simon Harmsma (MI) uit Wageningen werd daarbij kampioen.

“Witte van Moort” ambitieus

Damclub “Witte van Moort” uit Westerhaar heeft zich 3 jaar geleden ambitieus gestort op de “breedtesport” door, onder auspiciën van de KNDB een NK dammen te organiseren voor de categorie B en C. De B-categorie is voor deelnemers met een rating tussen de 900 en 1100 ratingpunten en de C-categorie voor spelers tot 900 ratingpunten. Daar is dit jaar dus de categorie A bijgekomen voor spelers met een rating van 1100 tot 1300 punten. Als peildatum hiervoor geldt 1 juli 2022. Trouwens de finale NK dammen categorie B & C vindt begin september plaats. De deelnemers werken dan 8 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”.

Uitslagen 9e ronde NK dammen categorie A

Jan Schippers – Gino Schirinzi 1 – 1

Coen Bommel – Radjinder Jharap 2 – 0

Luuk Terweijden – Theo Leoné 1 – 1

René Wijpkema – Gert Bosker 1 – 1

Jakob Pronk – Gerbrand Hessing 2 – 0

Eindstand NK dammen categorie A

Luuk Terweijden, Heerhugowaard 9 – 12 Gerbrand Hessing, Westerhaar 9 – 10 Gert Bosker, Assen 9 – 10 Jan Schippers, Westerhaar 9 – 10 René Wijpkema, Yde 9 – 9 Theo Leoné, Borne 9 – 9 Coen Bommel, Nijmegen 9 – 8 Jakob Pronk, Winschoten 9 – 8 Gino Schirinzi, Enschede 9 – 8 Radjinder Jharap, Rotterdam 9 – 6

Jakob Pronk naar winst

Jakob Pronk zorgde zaterdag 6 mei met de overwinning tegen Gerbrand Hessing voor een verrassende ontknoping van het NK dammen categorie A. Na de 8e ronde was de tussenstand namelijk Luuk Terweijden 11 punten, Gerbrand Hessing 10 punten op de voet gevolgd door Gert Bosker en Jan Schippers met ieder 9 punten. Gert Bosker en Jan Schippers kwamen in de laatste ronde niet verder dan remise en hadden beiden 10 punten achter hun naam staan. Ondertussen waren Luuk Terweijden en Theo Leoné ook remise overeengekomen. Met dit resultaat had Luuk Terweijden 12 punten en was achtervolger Gerbrand Hessing, met 10 punten, nog verwikkeld in zijn partij tegen Jakob Pronk. Bij winst van Gerbrand was er namelijk nog een barrage met Luuk Terweijden nodig voor de titel. Maar zover kwam het niet. Tot de laatste ronde had Jakob Pronk 6 remises laten aantekenen, maar schuwde de strijd niet tegen Gerbrand Hessing. Jakob kreeg in de overgang middenspel eindspel zelfs een goede positie op het bord. Met de terug ruil van Gerbrand in het eindspel kreeg Jakob duidelijk voordeel en maakte de partij met een verrassend offer keurig af. Met dit resultaat kwam Jakob uit op een keurig gedeelde 7e plaats samen met Coen Bommel en Gino Schririnzi. De tweede plaats werd nu gedeeld door Gerbrand Hessing, Gert Bosker en Jan Schippers met ieder 10 punten.

