DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

Bij een ongeval op de Bahnhofstraße in Dörpen is gisteravond rond elf uur een 30 jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor, vermoedelijk door de combinatie van een te hoge snelheid en de consumptie van alcohol, de controle over zijn VW. Hij kwam in een bocht in de berm terecht, reed door een schrikhek en kwam daarna op het spoor tegen stootblok tot stilstand. Hij werd door hulpdiensten uit zijn auto gehaald en vervolgens met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De auto kan als verloren worden beschouwd. Het treinverkeer werd vanwege het ongeval tijdelijk stilgelegd.

Bunde

Tussen 6 mei 23.45 uur en 7 mei 06.30 uur is aan de Alten Schöpfwerkstraße in Bunde een tractor gestolen. Het betreft een tractor van het merk John Deere, type MW1.