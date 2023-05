Muziekvereniging Crescendo organiseert rommelmarkt

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 7 mei, 09.00 uur door John Havinga

VANMIDDAG VRIJ ZONNIG | MORGEN WARM EN ZONNIG

Eerst veel bewolking maar vanmiddag vrij zonnig en en qua buien lijkt het erg mee te vallen en waarschijnlijk droog te blijven. De wind is vandaag matig en komt uit een oostelijke richting. De maximumtemperaturen komen uit op ongeveer 18 graden.

Vanavond en vannacht is het helder en droog en bij een zwakke oostenwind zakt het kwik tot rond 8 à 9 graden. Morgen wordt een mooie dag en het wordt (vrij) zonnig, waarbij het in de middag 20 graden lijkt te worden, zonder buien. In de avond zijn er wel enkele (onweers)buien mogelijk. De zwakke tot matige wind komt uit het oosten en draait ’s middags naar het zuiden. De dagen daarna verlopen weer wisselvallig met op dinsdag en woensdag veel bewolking en regen en/of buien. De temperaturen liggen dan rond 15 graden.