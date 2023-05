VEENDAM – Vannacht is de politie in Veendam als brugwachter in actie gekomen.

In Veendam hebben agenten even de rol van brugwachter geoefend. Enkele onverlaten vonden het een goed idee om, in ieder geval, twee bruggen open te zetten. Eén ervan is door buurtbewoners/voorbijgangers weer dichtgedraaid, de tweede door de politie. Het lijkt een leuk grapje, maar het had ook anders kunnen aflopen. In het donker, even niet opletten en er had zomaar iemand in het water kunnen belanden.