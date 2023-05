ST Westerwolde/Veelerveen Vr 1 naar de finale van het bekertoernooi

VLAGTWEDDE – Door een royale 7 – 1 overwinning in een thuiswedstrijd tegen Gorecht vr. 2 heeft het ST Westerwolde / Veelerveen vr 1 zich geplaatst voor de finale van hun bekertoernooi.

Bij rust was de stand 3 – 0 in het voordeel van de thuisploeg. Zaterdag 3 juni wordt op de velden van MOVV in Midwolda de finale gespeeld. De tegenstander is De Swaech VR1 uit Beetsterzwaag.

Het verslag van de wedstrijd tegen Gorecht, geschreven door Brenda Loning, vindt u HIER.

Foto: HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER.