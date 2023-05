Veertigste editie van de Noorderrondrit op de fiets in Loppersum

LOPPERSUM – Vanaf 1978 wordt al de Noorderrondrit op de fiets georganiseerd. Dit jaar wordt dit ééndaagse wielerevenement alweer voor de 40ste keer op Hemelvaartsdag 18 mei gehouden

.

De Noorderrondrit op de fiets is in de loop van de jaren uitgegroeid tot één van de grootste

ééndaagse fietsevenementen in de provincie Groningen. Ook dit jaar wordt de route gereden via de permanent bewegwijzerde route, welke is ontstaan doordat de IJsvereniging Noorderrondritten, MFAC Loppersum, het Routebureau Groningen en de provincie Groningen april 2022 hun krachten hebben gebundeld.



De Noorderrondrit kan als één geheel gefietst worden en is daarnaast in twee lussen verdeeld; één van 85 km en één van 60 km, wat samen 145 km maakt. De deelnemers kunnen ervoor kiezen om alleen lus 1 te fietsen of om lus 1 en 2 samen te fietsen. De route volgt, waar het kan, de route van de Noorderrondrit op de schaats.



Voor de prestatietoertochten van 145 en 85 km kan er worden gestart tussen 08.00 en 10.00 uur en

voor de recreatieve toertocht van 35 km tussen 10.00 en 12.00 uur. De startlocatie is net als voorgaande jaren op het sportpark aan de Bosweg 27 in Loppersum. Voorinschrijven kan via www.mfacloppersum.nl of via https://www.fietssport.nl/toertochten/54203 Ook kan dit op de dag zelf in de kantine van Sportclub Loppersum.



Op Hemelvaartsdag zijn er continue drie servicewagens, inclusief EHBO, op de routes aanwezig om

gestrande wielrenners weer op weg te helpen. Alle tochten van de MFAC Loppersum worden verreden onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Ook dit jaar maakt de organisatie weer gebruik van de Scan & Go oplossing van de NTFU.



Na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan er in de kantine van Sc Loppersum, onder het

genot van een hapje en drankje, worden nagenoten van de geleverde sportieve prestatie .

Ingezonden

Foto’s: Maaike de Jong