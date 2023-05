Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 8 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST ZON LATER BUIEN | MORGEN EEN HEEL NATTE DAG

Het is vandaag eerst rustig en vrij mooi met flink wat zon, maar helemaal stabiel is het sinds vrijdag nog niet en in de loop van vanmiddag en vanavond is er een goeie kans op enkele buien. En deze keer is er juist bij ons kans op een fellere bui. En daar kan onweer en veel regen bijzijn als het tegenzit. Het wordt ook redelijk warm met een maximum rond 21 graden en er is maar weinig wind.

Die kans op buien houdt vannacht aan en daarna krijgen we morgen ook nog eens een regenfont over ons heen. Het zal dan langdurig regenen en er komt morgen veel neerslag. Er zal overdag al meer dan 10 mm vallen en de temperatuur is maximaal 16 tot 18 graden.

Zelfs morgenavond is er door dat front nog kans op wat regen en woensdag zal ook niet helemaal droog blijven Want na een droog begin zijn er dan ’s middags weer enkele buien die gaan ontwikkelen. Donderdag en vrijdag is het droger met af en toe zon, maar een paar lokale buien zijn ook dan niet van de lucht. Maximum woensdag rond 15 graden, eind van de week middagtemperaturen rond 18 graden.