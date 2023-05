Wie wordt de duizendste deelnemer aan de Avondvierdaagse in Vlagtwedde?

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 9 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE DAG | TOT HET WEEKEND ONBESTENDIG

Het wordt vandaag uiteindelijk een regenachtige toestand want vooral vanmiddag valt er vaak regen of motregen en in totaal kan er 10 mm aan regen vallen. En ook vanavond zijn er nog perioden met regen. De maximumtemperatuur is zo’n 17 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind, in de regen zakt het vanmiddag terug naar 13 á 14 graden.

Vannacht valt er nog een enkele bui maar er komen ook opklaringen en dan kan er mist ontstaan. Morgen is het licht wisselvallig maar in dit geval is dat best gunstig want naast enkele lokale buien zijn er ook opklaringen en de meeste tijd is het nog wel droog. Wel kan er een flinke bui vallen en de temperatuur is morgen met 15 graden niet hoog.

Donderdag is ook niet warm met 15 of 16 graden, pas vrijdag gaat het door naar 19 graden en in het weekend wordt het een graad of 20. Donderdag lijkt op morgen met wat zon en kans op een regen- of onweersbui, vrijdag draait de wind naar het noordoosten en dan is er nog kans op wat regen. In het volgende weekend lijkt het meest droog te zijn.