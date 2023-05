Duurzame opwek elektriciteit op land in Groningen op koers

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 10 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGER | VANAF VRIJDAG MEER ZON

Na de regen van vannacht is het vandaag overdag de meeste tijd droog, al is er eerst nog kans op wat lichte regen en vanmiddag en vanavond is er ook nog kans op een bui. De zon zal af en toe doorbreken maar vaak is dat niet. Er is ook maar een zwakke tot matige wind uit het westen en de maximumtemperatuur is ongeveer 15 graden.

Morgen wordt het zo’n 16 graden maar dan is het vaak bewolkt en bovendien neemt de kans op wat regen later vannacht weer toe. Dat is door een regenzone in Duitsland die zich uit gaat breiden. Die zal morgen bij ons voor een vrij natte dag kunnen gaan zorgen. Door de dag heen lijkt er vrij vaak regen te gaan vallen en een totaal van 10 mm aan neerslag is mogelijk.

Vrijdagnacht trekt dat front met een boogje weg naar het westen en zuidwesten. Wij hebben daardoor vrijdag een droge dag en dan komen er uit het oosten brede opklaringen. En dus is er vrijdag redelijk wat zon. De temperatuur is er vrijdag ook naar: die klimt naar 20 tot 21 graden. In het weekend komt daar misschien nog iets bij en het lijkt een mooi lenteweekend te worden met een matige wind en vrij veel zon.