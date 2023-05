Kerkenpad Oost-Groningen op 3 juni

OOST GRONINGEN – Kerken zijn bijzondere gebouwen. Het zijn plekken waar mensen samenkomen om te bidden, te rouwen, het leven te vieren. Om in contact te komen met het hogere of om gewoon tot rust te komen. En dat al eeuwenlang. Daarnaast zijn de gebouwen vaak ook nog eens architectonische hoogstandjes. Dat geldt ook voor de kerken in Oost-Groningen, er zijn hier parels van kerken gebouwd!



Om mensen kennis te laten maken met de schoonheid van de religieuze gebouwen, wordt 3 juni voor de achtste keer het Kerkenpad Oost-Groningen georganiseerd. Tijdens het kerkenpad openen ongeveer dertig gebouwen hun deuren voor het publiek. Zo kunnen bezoekers ze niet alleen van buiten, maar ook van binnen leren kennen! De deelnemende kerken zijn gebouwd in verschillende tijdperken, de oudste in de 13e en de jongste in de 21e eeuw. Zij verschillen daardoor sterk van elkaar wat betreft architectuur en ze hebben ook allemaal hun eigen bezienswaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan bijzondere orgels, schitterende glas-in-lood ramen, oude doopvonten of mooie fresco’s!



In alle gebouwen zijn 3 juni van 10.00 tot 16.00 uur vrijwilligers aanwezig die bezoekers graag vertellen over de geschiedenis van hun kerk en de bijzonderheden die er te zien zijn. Sommige kerken organiseren deze dag extra activiteiten, zoals een rondleiding in het orgel, een orgelconcert, een expositie of een boekenmarkt. In een aantal kerken mogen amateurorganisten zelf achter het orgel kruipen en hun kunsten laten horen.

Plan een route of gebruik een van de routes op onze website www.kerkenpadoostgroningen.nl en kom langs! De wereld mag in de loop van de eeuwen sterk veranderd zijn, de sfeer binnen de kerkmuren is eigenlijk onveranderd gebleven!

Klik HIER voor meer info.

