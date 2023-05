DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteren is tussen 7.30 en 12.45 uur iemand tegen een slagboom aan het Haubtkanal links in Papenburg gereden. De slagboom kwam op een geparkeerde rode VW terecht. De schade bedraagt 300 euro. De veroorzaker is onbekend.

Meppen

Gistermorgen is rond half tien bij een woning aan de Teglinger Straße in Meppen een poging tot inbraak gedaan. De schade is gering. Er is niemand binnen geweest.

Haren

In de nacht van dinsdag op woensdag is bij een autohandelaar aan de An der Bundesstraße in Haren ingebroken. Er werden meerdere voertuigen beschadigd en er is een noodstroom aggregaat gestolen. De schade bedraagt 8.000 euro.

Dörpen

Dinsdag is tussen 13.40 en 20.40 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Hauptstraße in Dörpen een zwarte VE Golf aangereden. De wagen heeft aan de achterkant voor 1.500 euro schade.

Weener

Om kwart voor elf gistermorgen is op de A31, ter hoogte van Weener, een vrachtwagen in brand geraakt. De 29 jarige bestuurder wist zich, na een poging de autobaan via de afslag Weener te verlaten, ongedeerd in veiligheid te stellen. Het vuur ontstond tijdens het rijden in de cabine en breidde zich naar de oplegger, die beladen was met papier, uit. Het voertuig stond volledig in brand. De autobaan is in zuidelijke richting enige tijd afgesloten geweest.