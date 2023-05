Onderzoek: hier staan de slechtst geïsoleerde huizen van Groningen

GRONINGEN – Sinds de sterk stijgende energieprijzen zijn veel huizenbezitters hun woning aan het verduurzamen. Toch is vandaag de dag nog ruim 1 op de 10 huizen in de provincie Groningen extreem slecht geïsoleerd. Deze energieslurpende woningen krijgen de minst groene energielabels F of G. Wel zijn er grote verschillen per gemeente, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het CBS.

Van energieneutraal (A) tot energieslurpend (G): elke woning die wordt verkocht of verhuurd is tegenwoordig voorzien van een energielabel. In de provincie Groningen blijkt 10,4% van de woningen met een geldig energielabel slecht geïsoleerd. Dit percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde van 8,2%. De provinciale koploper is Zeeland. In totaal heeft hier zelfs 10,8% van de huizen het energielabel F of G.

Westerwolde heeft slechtst geïsoleerde huizen

Lokaal zijn de uitschieters groter binnen de provincie. In Westerwolde heeft bijvoorbeeld zelfs 21,7% van de woningen energielabel F of G. Nergens in Groningen is dit percentage zo hoog. De gemeenten met het hoogste aantal slecht geïsoleerde huizen zijn:

Westerwolde: 21,7% van de woningen is slecht geïsoleerd

Pekela: 17,7% van de woningen is slecht geïsoleerd

Oldambt: 17,6% van de woningen is slecht geïsoleerd

Het Hogeland: 15,7% van de woningen is slecht geïsoleerd

Stadskanaal: 14,7% van de woningen is slecht geïsoleerd

Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente of in de rest van de provincie? Bekijk dan hier de energielabel kaarten.

Bijna helft van de woningen is energiezuinig, gemeente Groningen koploper

Er is ook beter nieuws. 45,4% van de Groningse huizenbezitters heeft namelijk wél een energiezuinige woning met het groene label A of B. Deze huizen zijn juist wel erg goed geïsoleerd, hebben zonnepanelen en gebruiken meestal een duurzame energiebron.

Koploper is gemeente Groningen: hier is momenteel al 51,1% van de woningen voorzien van een duurzaam label. Ook in Westerkwartier (44,9%) en Midden-Groningen (43,7%) wonen veel mensen in een energiezuinig huis.

Ingezonden door Independer