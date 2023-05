Open huis van nieuw pand fysiotherapiepraktijk FTC Noord in Stadskanaal

Eigenaren Gerard Koerts en Klaas Hummel voor het nieuwe pand van FTC Noord in Stadskanaal (foto Jan Johan ten Have).

STADSKANAAL – Fysiotherapiecentrum FTC Noord is sinds kort gevestigd in een gloednieuw pand aan De Venen 2 in Stadskanaal. Het team van FTC Noord wil iedereen de gelegenheid geven om dit prachtige, ruim opgezette en moderne pand te komen bewonderen. Daarom is er op zaterdag 20 mei van 10.00 tot 15.00 uur open huis.

FTC Noord is een centrum voor fysiotherapie en manuele therapie dat ruim twintig specialisaties biedt op masterniveau. De praktijk telt drie vestigingen, in Stadskanaal, Nieuw-Buinen en Vlagtwedde. Nadat FTC Noord een aantal jaren geleden al een nieuw, modern pand in Vlagtwedde in gebruik nam, was het nu de beurt aan Stadskanaal.

Nieuwbouw

Eigenaren Klaas Hummel en Gerard Koerts hebben het nieuwe pand zelf laten ontwerpen en bouwen. Daarbij is rekening gehouden met alle wensen en eisen van deze tijd. “Zo hadden wij een grotere oefenzaal nodig voor revalidatietherapie”, vertelt Hummel. “Ook vinden onze klanten nu alle voorzieningen op de begane grond, waar we voorheen twee verdiepingen in gebruik hadden. Voor veel mensen die fysiotherapie nodig hebben, was dat niet handig”, vult Koerts aan.

Het nieuwe pand is ruim opgezet. De gangen zijn breed, de praktijkruimtes royaal en de oefenzalen zeer ruim. Er was veel aandacht voor hygiëne. Zo zijn er ruime kleedruimtes met douches. De behandelruimtes zijn allemaal uitgerust met een wasbak en de vloeren zijn bekleed met pvc, wat goed schoon te houden is. Verder is het pand energieneutraal, wat goed is voor het milieu en ook nog eens een mooie kostenbesparing oplevert.

Open huis

Tijdens het open huis op 20 mei zijn therapeuten van alle specialisaties aanwezig om het publiek tekst en uitleg te geven. Ook kunnen de gasten alle ruimtes bekijken. Voor bezoekers staat er een kopje koffie of thee met wat lekkers klaar en ook voor kinderen is er iets te drinken. Koerts: “Wij zijn bijzonder blij met ons nieuwe pand, dat wij op 3 april in gebruik namen. In dit moderne pand kan ons team onze cliënten nog beter van dienst zijn. Daarom willen we bij deze iedereen uitnodigen om op zaterdag 20 mei een kijkje te komen nemen. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.”

Ingezonden