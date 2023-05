Voucherregeling Nieuwborgen.net voor huurders om over te stappen op inductie

OLDAMBT – De gemeente Oldambt heeft ingestemd met een voucherregeling van Nieuwborgen.net om gas te besparen voor huurders van Groninger Huis in Nieuwolda en Wagenborgen. Met deze regeling kunnen huurders een inductiekooktoestel en een pannenset aanschaffen.



Voucherregeling

Jurrie Nieboer, wethouder duurzaamheid: “We zijn blij dat we met de regeling deze huurders met hele concrete maatregelen kunnen helpen om gas te besparen. Dat is goed voor hun portemonnee en draagt bij aan onze doelstelling om woningen te verduurzamen in de gemeente.” De huurders van Groninger Huis in Nieuwolda en Wagenborgen ontvangen binnenkort een brief met daarin de mogelijkheid om een voucher aan te vragen. Deze kunnen zij gebruiken voor de aankoop en installatie van een inductiekooktoestel (maximaal 800,- euro incl btw en installatiekosten) en een voucher voor een op inductie koken geschikte pannenset (maximaal 100,- euro incl btw). Een belangrijke voorwaarde van de subsidieregeling is dat de huurder nu op gas kookt. Door het plaatsen van het inductiekooktoestel wordt dus gas bespaard. Dit sluit aan bij de doelstelling van Nieuwborgen.net. Nieuwborgen.net heeft een totaalbedrag beschikbaar, het zogenaamde ‘subsidieplafond’. Huurders kunnen in principe tot uiterlijk 31 december 2023 gebruik maken van deze regeling, behalve als het subsidieplafond al eerder is bereikt.



Huurdersaanpak

Naast de voucherregeling zijn er meer mogelijkheden om energie te besparen, waar huurders gebruik van kunnen maken. Hierover hebben Groninger Huis, de gemeente Oldambt en de gemeente Eemsdelta afspraken met elkaar gemaakt. Laura Broekhuizen, directeur-bestuurder Groninger Huis: “Samen zetten we mooie stappen om deze dorpen aardgasvrij te maken. Tot 2025 verduurzamen we hier 236 woningen. We berekenen deze maatregelen niet door aan onze huurders, zodat ze optimaal profiteren van de energie die ze hiermee besparen.” De andere mogelijkheden zijn:

· aanpassen CV installatie: o inregelen van CV’s o vervangen thermosstraat

· tochtteams (comfortteam) o advies over kleine gasbesparingen o toepassen kleine maatregelen



Nieuwborgen.net

Nieuwborgen.net is een proeftuin in de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen en maakt deel uit van het Programma Aardgasvrije Wijken, waarvoor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een subsidie van ruim 4,7 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. In Nieuwolda en Wagenborgen is het idee ontstaan om hiervoor over te stappen op groen gas en te kijken naar de mogelijkheden om gas te besparen. Nieuwborgen.net is een initiatief van gemeente Oldambt, gemeente Eemsdelta, woonstichting Groninger Huis, Dorpsbelangen Nieuwolda, Dorpsbelangen Wagenborgen, Deeterink Bio Energie en Enexis.

