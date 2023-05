Wethouder Henk Jan Schmaal verricht de aftrap van de Veendammer Sportweek

VEENDAM – In de week van 22 tot en met 28 mei organiseert Veendam Beweegt in samenwerking met sportaanbieders uit de gemeente Veendam de Veendammer Sportweek. In deze week openen de deelnemende sportaanbieders hun deuren om Veendammers in beweging te krijgen. De week zal met een speciale Kick Off afgetrapt worden op 19 mei.

Veendammer Sportweek

Vorig jaar vond de eerste editie van de Veendammer Sportweek plaats. Met 15 deelnemende sportaanbieders was dit een zeer mooie start. Dit jaar staat de teller op 25 deelnemende sportaanbieders. De sportaanbieders worden tijdens deze week in de spotlights gezet. Zo zullen 15 van de deelnemende sportaanbieders te zien zijn op grote driehoeksborden langs de weg in de gemeente Veendam. Daarnaast worden er 5.000 boekjes uitgedeeld binnen de gemeente, waarin de sportaanbieders hun extra sportaanbod promoten en informatie over de club geven.

Kick Off 19 mei

Om de Veendammer Sportweek af te trappen, wordt er dit jaar samen met een aantal sportaanbieders op het museumplein een speciale Kick Off georganiseerd. Tijdens deze Kick Off presenteren de sportaanbieders zich met een standje en informatie. Daarnaast is er bij elke sportaanbieder een leuke activiteit te doen waar je stempels kan verzamelen. De eerste 100 volle spaarkaarten leveren een leuke goodiebag op.

Voorronde NK Knikkeren

Wie wordt Nederlands Kampioen Knikkeren 2023? Tijdens de Kick Off wordt op het Museumplein één van de 18 voorronden van het NK Knikkeren georganiseerd. Wie bemachtigd een ticket voor de finale op zaterdag 1 juli in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen?! Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen deelnemen en inschrijven kan via www.nkknikkeren.nl. Deelnemen aan de voorronde van het NK Knikkeren is gratis.

Meer informatie

Wil je meer weten over Veendammer Sportweek? Of wil je weten waar je terecht kan om te kunnen sporten in de gemeente Veendam? Stuur dan een mailtje naar veendambeweegt@veendam.nl of kijk op www.veendambeweegt.nl.

Neem ook een kijkje op de Social Media accounts. www.facebook.com/veendambeweegt, www.instagram.com/veendambeweegt

Ingezonden