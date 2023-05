Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert ook de maand MEI weer leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

21 mei: Kom naar het Waddenfestival! Een gratis toegankelijk festival voor ouders en kinderen, opa’s en oma’s! Een prachtig gezinsuitje met de Waddenkust in de hoofdrol.

Waar? Bezoekerscentrum Waddenkust in Pieterburen van 11.00 uur – 17.00 uur.

21 mei: Struuntocht voor de jeugd. Leef je lekker uit in de natuur bij de Dollard. Wat we precies gaan doen besluiten we ter plekke, de natuur staat centraal! We laten ons verrassen wat er in dit mooie gebied te zien en beleven is.

Start om 13.30 uur vanaf Bezoekerscentrum Dollard in Termunten in het veldlaboratorium. Deelname is gratis aanmelden kan via de website.

21 mei: Wandeling rondom Polder Breebaart. Loop je mee? Deze wandeling gaat door de polder Breebaart naar de zeedijk, waarbij een stuk over de zeedijk wordt gelopen langs de Punt van Reide en de bunkers bij Fiemel terug naar de Bezoekerscentrum Dollard. Onderweg vertelt de gids graag over het rijke verleden van het Reiderland, het ontstaan van de Dollard en later polder Breebaart en de betekenis van dit gebied voor diverse vogelsoorten.

Start om 14.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Dollard. De afstand is ongeveer 5 km, stevige schoenen aan en een verrekijker mee is aan te raden.

21 mei: Cultuurhistorische wandeling langs het Reitdiep. Een mooie zondagse wandeling door de cultuurhistorie van het zuidelijke Reitdiepgebied. Onderweg wordt ingegaan op de historie van het gebied zoals de oude meanders en de ontstaansgeschiedenis. We wandelen zo’n 7 km over verharde openbare wegen.

Start om 14.00 uur vanaf parkeerplaats Harssensbosch, Provincialeweg 4 te Adorp. Deelname is gratis.

www.groningerlandschap.nl

Ingezonden