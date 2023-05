Doe mee met de Afvalchallenge!

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal zoekt maximaal 30 deelnemers die in de maand juni een dagboek bijhouden om te ontdekken hoeveel restafval zij per dag overhouden en welk afval zij scheiden. Wilt u de uitdaging aangaan? Meld u dan nu aan en help de wereld een stukje duurzamer te maken!

In de gemeente werken ze al jaren aan vermindering van het restafval. Het doel is maximaal 100kg restafval per inwoner per jaar en tenminste driekwart van al het afval kunnen scheiden. De afgelopen jaren is men al goed op weg. Zo zaten ze in 2022 op 133,5 kg restafval per persoon per jaar. Maar het doel is nog niet gehaald. Daarom wil de gemeente kijken wat er nodig is om dat doel wél te halen.

Wat valt er eigenlijk precies onder restafval? Restafval is alles wat niet apart gescheiden kan worden. Gelukkig zijn er steeds meer producten die wel apart gescheiden kunnen worden, zoals:

Plastic, blik en drinkverpakkingen

Groente, fruit en tuinafval

Papier/karton

Textiel

Glas

Klein Chemisch Afval (KCA)

Elektrische apparaten)

Hout

Alles wat u niet kwijt kunt in het bovenstaande rijtje is restafval. Heeft u een idee hoeveel restafval u overhoudt per jaar, per maand of per dag? Om onder de 100kg te komen zou dit niet meer dan 8,3 kg per maand en 300 gram per dag moeten zijn. Gaat u met ons de uitdaging aan? Op 1 juni is de start op het gemeentehuis.

Meer weten of aanmelden?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afvaladviseur Raimondo Hoefsloot door te mailen naar r.hoefsloot@stadskanaal.nl Aanmelden kan tot en met 30 mei 2023 door het invullen van het aanmeldformulier .

U krijgt een keukenweegschaal, een bakje en zakjes om uw restafval per dag te wegen en te scheiden. Iedere deelnemer krijgt voor het meedoen een cadeaukaart naar keuze die te maken heeft met afval scheiden.

Bron: Gemeente Stadskanaal